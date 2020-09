Mister Contini: "Peccato, dopo il primo tempo attendevamo un risultato diverso"

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 27 settembre 2020, 20:25

L'attaccante sigla il suo primo gol tra i professionisti e regala il pari ai rossoneri: "Sono entrato in campo con la testa giusta e ho fatto quello che mi ha chiesto di fare il mister. Dedico il gol ai nostri tifosi, che sono fondamentali per questa squadra, questo gol è...

domenica, 27 settembre 2020, 20:22

Molte bene il centravanti rossonero, così come Bitep che entra subito in partita, Cruciani solita sicurezza, Kosovan di personalità, non piace la difesa che commette troppi errori: le pagelle di Gazzetta

domenica, 27 settembre 2020, 20:17

Il presidente rossonero comunque soddisfatto: "Giochiamo con tanti giovani e quindi è normale che siamo partiti un po' contratti, ma mi aspettavo la reazione, i nostri giovani hanno qualità e vanno aspettati. Devo dire che Bianchi è un lusso per la categoria, Bitep una scommessa che può rivelarsi una bella...

domenica, 27 settembre 2020, 19:44

Il diesse rossonero durissimo con la scelta regionale di non ammettere tifosi: "E poi al cinema vanno le persone...E' una vergogna. Nel primo tempo potevamo prendere sei gol, poi siamo andati bene. Mercato? Se capita l'occasione prenderemo qualcuno in ogni reparto"