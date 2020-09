Porta Elisa News



Monaco: "Contento si giochi la prima in casa, anche se purtroppo senza pubblico"

mercoledì, 16 settembre 2020, 20:04

di diego checchi

Mister Monaco è soddisfatto di questa amichevole con l'Entella anche se sa che la sua squadra deve migliorare ancora. Con il trainer rossonero è l'occasione anche per parlare del calendario e della prima avversaria che si chiama Pergolettese ma relativamente all'impegno di questo lo pomeriggio così si è espresso:"Direi una buona prestazione sia dal punto di vista dell'impegno che da quello della manovra. Dobbiamo crescere ancora e integrare bene i nuovi arrivi come Adamoli, ottimo in fase di spinta ma deve ancora migliorare l'aspetto difensivo. Sono contento della crescita della condizione atletica aspettando il recupero anche degli infortunati".

Cosa pensa della Pergolettese che affronterete la prima di campionato?

"È una formazione che lo scorso anno si è salvata alla fine del campionato e di cui non conosciamo molto ma abbiamo a disposizione il tempo per conoscere meglio come gioca e preparare la partita. Fa piacere giocare la prima in casa anche se il pubblico se non cambia niente purtroppo non potrà essere presente."

Ci saranno anche diversi turni infrasettimanali...

"Si è vero e sarà importante avere tutta la rosa a disposizione per poterli far ruotare tutti".