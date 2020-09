Porta Elisa News



Pronti? Via!

sabato, 26 settembre 2020, 18:34

di diego checchi

Finalmente si riparte, con l'augurio che sia una stagione piena di soddisfazioni. La Lucchese è ritornata in Serie C ed è pronta per il suo debutto casalingo, purtroppo a porte chiuse causa Covid. Al di là di questo, la squadra di Monaco vorrà partire con il piede giusto e dobbiamo dire che, in questi giorni, i rossoneri hanno lavorato molto bene. Guai però a sottovalutare una Pergolettese che schiererà un modulo piuttosto offensivo, un 4-3-3, e che quando attaccherà sarà pronta a far male mentre nella fase di non possesso, però, la squadra di Contini si metterà sotto la linea della palla ad aspettare l'avversario. Per quanto riguarda la Lucchese, il modulo prescelto dovrebbe essere il 4-2-3-1 ma i grandi allenatori hanno un concetto ben preciso sul modulo di gioco ed affermano che non conta se si gioca a una, due o tre punte, ma conta la giusta occupazione degli spazi.

Per questa gara mancheranno i tre squalificati Benassi, Papini e Adami ma Monaco, dietro, ha diverse soluzioni considerato che Meucci può essere impiegato anche come centrale difensivo. Ricapitolando, in difesa, sugli esterni dovrebbero giocare Bartolomei e uno tra Lo Curto e Cellamare. Nel caso in cui dovesse giocare il classe 2004, Bartolomei occuperebbe la fascia sinistra, in caso contrario, sulla sinistra giocherebbe Lo Curto e Bartolomei a destra. La coppia centrale sarà formata da Panariello e Solcia. A centrocampo ci saranno sicuramente Cruciani e Kosovan mentre in attacco ci saranno Bianchi come punta centrale e Convitto come trequartista; da capire che giocherà a sinistra tra Scalzi e Molinaro, con Nannelli sicuro del posto sulla destra.

Questa la probabile formazione. Lucchese (4-2-3-1): 1 Coletta, 17 Bartolomei, 2 Panariello, 15 Solcia, 3 Lo Curto, 4 Cruciani, 8 Kosovan, 7 Nannelli, 18 Convitto, 25 Molinaro, 9 Bianchi. A disposizione: 12 Biggeri, 13 Cellamare, 11 Panati, 23 Meucci, 16 Pardini, 10 Lionetti, 14 Signori, 19 Fazzi, 24 Falivene, 22 Forciniti, 21 Bitep, 27 Scalzi. Allenatore: Monaco.