Porta Elisa News



Ufficiale: Signori è un nuovo giocatore rossonero

lunedì, 21 settembre 2020, 17:43

Come da noi anticipato questa mattina è ufficiale che Samuele Signori è un centrocampista rossonero. Lo ha comunicato la società con una nota ufficiale: "Un rinforzo a centrocampo per i rossoneri: dall'Atalanta arriva Samuele Signori. La Lucchese 1905 comunica ufficialmente di aver acquisito, in prestito dall'Atalanta, il diritto alle prestazioni sportive di Samuele Signori, centrocampista classe '01".

"Giocatore polivalente e fisicamente prestante, Signori può occupare indifferentemente tutti i ruoli del centrocampo e unisce alla fase di

interdizione quella di appoggio in fase offensiva. Sarà a disposizione di mister Monaco già dall'allenamento di domani, martedì 22 settembre". Adesso bisognerà capire che cosa ancora vorrà fare il diesse Deoma per l'attacco. Sicuramente avrà un altro colpo in canna che non è Andrea Magrassi da poche ore passato dall'Entella al Pontedera. Vedremo nei prossimi giorni quello che salterà fuori".