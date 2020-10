Porta Elisa News



Russo: "Sono convinto che la squadra inizierà presto a fare bene"

mercoledì, 7 ottobre 2020, 22:06

Il presidente Bruno Russo analizza a tutto tondo il momento della Lucchese ed invita a stare tutti uniti nonostante le due sconfitte consecutive. Non è ora il momento di buttare il cappello per aria o dichiarare del disfattismo inutile: "Tante cose non sono andate ma sono cose che noi sappiamo. Ancora la squadra si deve calare nel campionato. Ci dispiace ovviamente per questi tifosi che sono venuti alla partita che sono stati come sempre eccezionali. Ci dispiace per questo ennesimo risultato negativo ma come ho detto all'inizio ci vuole pazienza. Stiamo facendo fatica sotto tanti aspetti ma secondo me la squadra è competitiva e possiamo tranquillamente giocarsi il nostro campionato".

"Siamo solo all'inizio mancano sempre 35 partite ne abbiamo giocate solo tre. Sono convinto che presto la Lucchese farà bene. La squadra è stata costruita bene in tutti i reparti. Abbiamo preso in questi giorni un altro attaccante. Chiedo pazienza a tutti perchè sono convinto che presto la squadra troverà i suoi equilibri e ci darà le sue soddisfazioni. Mi dispiace ripeto di questo ennesimo risultato negativo ma bisogna accettare il risultato del campo. Non vorrei vedere disfattismo di nessun genere perché fra tre giorni abbiamo un'altra partita importante a Vercelli. Ci prepareremo bene cercando di andare a Vercelli per fare risultato".