Ufficiale: Moreo passa alla Lucchese in prestito

lunedì, 5 ottobre 2020, 13:08

Il nuovo acquisto per l'attacco rossonero è in dirittura di arrivo: il centravanti classe 1996 di proprietà del Cosenza dovrebbe arrivare con la formula del prestito, l'ufficialità è attesa a breve

domenica, 4 ottobre 2020, 19:33

Prestazione sottotono da parte di quasi tutti i rossoneri che non riescono a tenere il passo dei piemontesi per tutto l'arco della partita: tiene Scalzi, qualche errore nella gara di esordio di De Vito, deludono in tanti: le pagelle di Gazzetta

domenica, 4 ottobre 2020, 19:31

Il diesse rossonero valuta comunque positivamente la prestazione dei suoi: "Peccato per la palla di Meucci, ma ho visto una buona reazione. Vanno comunque fatti i complimenti al Novara per la bella partita. Mercato? Non voglio creare aspettative, siamo competitivi"

domenica, 4 ottobre 2020, 19:30

Mister Monaco soddisfatto a metà: "Nel primo tempo abbiamo fatto anche bene, ma siamo andati allo sbaraglio forse per troppa generosità. Dopo il 2 a 0 il crollo. Contro il Grosseto dovremo rifarci"