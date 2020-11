Lucchese, nuovi casi di Covid

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 3 novembre 2020, 19:19

Tutto dipenderà dall'esito dei tamponi, sia da quelli effettuati ieri ai giocatori negativi che non sono ancora arrivati, sia quelli effettuati oggi ai giocatori che erano risultati positivi: un guazzabuglio da cui è difficile uscire

martedì, 3 novembre 2020, 17:05

La gara valida per l'ottava di andata e rinviata domenica scorsa per la positività di numerosi giocatori rossoneri al Covid, sarà recuperata mercoledì 18 novembre: si giocherà alle 20,30. Per i rossoneri si prospetta dunque un vero e proprio tour de force, con tre trasferte in sette giorni

lunedì, 2 novembre 2020, 17:40

Il centravanti torna a allenarsi con il gruppo: mister Lopez ha lavorato su esercitazioni a pressione e possessi palla oltre a disporre la squadra in campo per alcune brevi nozioni tattiche. Per domani dovrebbe essere previsto un allenamento pomeridiano

domenica, 1 novembre 2020, 09:33

Portate a termine, anche se non ancora ufficializzate, le trattative per il difensore croato Luka Dumancic e per i centrocampisti Giovanni Sbrissa e Winston Ceesay: tutti e tre si stanno già allenando agli ordini di Lopez ed è certo che nei prossimi giorni verranno messi sotto contratto