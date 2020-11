Rinviata anche Pontedera-Lucchese

Altri articoli in Porta Elisa News

lunedì, 9 novembre 2020, 18:12

Lopez mette sotto pressione i suoi nell'allenamento dell'Acquedotto, mentre dopo l'ennesimo rinvio di Pontedera, la Lucchese rischia di giocare dieci partite in poco più di un mese da qui alla sosta natalizia

domenica, 8 novembre 2020, 12:30

Nella gara di mercoledì contro i granata, mister Lopez dovrà per prima cosa scegliere tra due ipotesi di modulo alternative, avendo come unica certezza un numero molto risicato di giocatori a disposizione: ecco le possibili formazioni nei due scenari tattici

sabato, 7 novembre 2020, 08:57

Il direttore generale rossonero parla del delicato momento: "In questa situazione è difficilissimo lavorare, le cose si evolvono di giorno in giorno costringendoti sempre a cambiare i programmi. Per una società che vive di programmazione è un vero disastro. A Pontedera proveremo a portar via punti importanti"

venerdì, 6 novembre 2020, 15:52

Secondo rinvio consecutivo per i rossoneri: dopo Olbia, ecco la gara interna contro l'Albinoleffe, in programma domenica al Porta Elisa, a venire ufficialmente rinviata per l'emergenza Covid e le assenze che stanno falcidiando la Lucchese. La conferma arriva direttamente dalla Lega Pro,