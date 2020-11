Porta Elisa News



Serve una vittoria, poche storie

martedì, 24 novembre 2020, 17:35

di diego checchi

Nel recupero contro l’Albinoleffe, la Lucchese dovrà cercare di ottenere a tutti i costi la prima vittoria in campionato, soprattutto per muovere la classifica e per tenere alto il morale dopo una sconfitta immeritata come quella contro la Giana Erminio. Adesso l’ambiente è piuttosto depresso, ma chi vede lavorare mister Lopez e la squadra può garantire che i rossoneri faranno di tutto e di più per togliersi da questa situazione. L’abbiamo già scritto ieri nell’esaminare la gara scorsa, ci vuole pazienza e tutto non viene subito. Il trainer romano ha sistemato difesa e centrocampo, ora tocca all’attacco. Ecco perché con la gara di domani ci potrebbero essere novità e potremo vedere un modulo diverso, ovvero il 3-4-3.

In avanti vedremo Nannelli, Bianchi e Molinaro, mentre a centrocampo ci potrebbero essere Ceesay e Caccetta con Panati a destra Adamoli a sinistra visto che Kosovan potrebbe partire dalla panchina perché non è in perfette condizioni. In difesa potrebbero esserci Benassi, Solcia e Dumancic, anche se queste sono soltanto ipotesi. Al di là degli uomini che scenderanno in campo vorremmo vedere una prestazione di sostanza come nelle ultime tre partite e qualcosa di più a livello realizzativo. L’Albinoleffe non è un avversario semplice da affrontare, soprattutto a livello fisico ha giocatori importanti: aspettiamoci una partita spigolosa e difficile, ma la Lucchese ha tutte le carte in regola per poter uscire vittoriosa da questa contesa.

Questa la probabile formazione: LUCCHESE (3-4-3): 1 Coletta, 20 Benassi, 15 Solcia, 33 Dumancic, 11 Panati, 34 Ceesay, 30 Caccetta, 26 Adamoli, 7 Nannelli, 9 Bianchi, 25 Molinaro. A disposizione: 12 Biggeri, 5 Papini, 3 Lo Curto, 16 Bartolomei, 28 De Vito, 8 Kosovan, 32 Sbrissa, 14 Signori, 23 Meucci, 29 Moreo, 27 Scalzi, 22 Forciniti. Allenatore: Giovanni Lopez.