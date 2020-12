Porta Elisa News



Deoma: "Interverremo sul mercato"

mercoledì, 23 dicembre 2020, 20:41

Daniele Deoma, diesse rossonero, vede la mano di Lopez nei risultati: "C'è il grande lavoro di Lopez dietro queste grandi prestazioni, gli va riconosciuto un grande merito: la squadra ha una sua fisionomia, poi, per carità si fanno errori, ma si cerca di vincere. Oggi se c'era una squadra che meritava di vincere, eravamo noi. Bianchi? Ha fatto un gol di notevole fattura, ma il secondo tempo li abbiamo schiacciati: abbiamo giocato molto, molto bene. La squadra è in crescita partita dopo partita".

"La sosta è un bene? Veniamo da un tour de force in condizioni precarie, ricordiamoci che il primo mese di Lopez ha potuto lavorare con un pugno di ragazzi, ho visto esercitazioni di campo che per arrivare a undici giocava l'allenatore in seconda. Da quando la squadra ha iniziato a lavorare e ha una settimana intera per preparare la partita, i risultati iniziano a vedersi. La sosta ci vuole per tirare il fiato, abbiamo tanti giocatori fuori e giocatori che hanno stretto i denti come De Vito e Dumancic che hanno fatto un'infltrazione per giocare stasera: c'è uno spirito di sacrificio straordinario. La classifica è brutta ma le prestazioni ci dicono che ne verremo fuori. Il mercato? Con due attaccanti fuori, è chiaro che dobbiamo intervenire là davanti con un giocatore importante per liberare Bianchi che è straordinario. Abbiamo idee ci stiamo lavorado, non vogliamo avere fretta, ma la squadra va rafforzata. Un grande augurio di Natale a tutto il popolo rossonero".