Derby, Lopez non scioglie i dubbi

venerdì, 18 dicembre 2020, 12:31

Dopo il pagamento di quanto dovuto da Spinelli, in casa labronica non si può stare ancora tranquilli: è notizia di queste ore che la Pro Vercelli ha fatto ricorso sull’omologazione del risultato per il mancato cambiamento della fideiussione a copertura di alcuni calciatori che avrebbero giocato in quella partita.

giovedì, 17 dicembre 2020, 14:13

Al di là delle assenze certe di Benassi, Cruciani, Moreo, Lo Curto (Dumancic e Bartolomei sono in dubbio), a Livorno mister Lopez non dovrebbe cambiare l'undici di partenza: le uniche due varianti potrebbero essere l'inserimento di Kosovan e di Panariello, al posto di Nannelli e De Vito o Solcia

martedì, 15 dicembre 2020, 17:48

La Lucchese ha ripreso gli allenamenti all'Acquedotto: ancora assenti Benassi, Lo Curto, Bartolomei, Moreo e Dumancic. Cruciani ha lavorato a parte ma recupererà la completa condizione dopo la sosta natalizia. La squadra ha lavorato sul possesso palla e su una partitella a pressione

lunedì, 14 dicembre 2020, 12:41

Finalmente la Lucchese potrà passare una settimana in relativa tranquillità, per quanto Lopez abbia sottolineato più volte che ci vorranno rinforzi a gennaio per i quali ha già individuato ruoli e nomi. Sbagli sono stati fatti e una vittoria non può cancellare tutti i problemi, ma può essere una scintilla...