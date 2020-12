Lopez: "Fiducia, entusiasmo e lavoro sono le parole chiave per risalire la china quanto prima".

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 13 dicembre 2020, 17:59

Il presidente rossonero soddisfatto per la prima vittoria casalinga: "E' arrivata contro una squadra che stava facendo bene e questo ci rende molto felici, adesso dobbiamo continuare così e cercare di migliorare la classifica perché dobbiamo recuperare tutti i punti persi nelle partite precedenti"

domenica, 13 dicembre 2020, 17:57

Il diesse rossonero analizza la vittoria: " Quando si giocano tre partite a settimana non c'è il tempo per prepare fisicamente e tatticamente la gara, contro il Piacenza l'abbiamo potuta preparare del resto era una gara importante: se l'avessimo preparata in tre giorni non sarebbe stata così"

domenica, 13 dicembre 2020, 17:52

Grande impatto di Convitto sul match, Bianchi finalmente decisivo, Meucci diga a metà campo, bene un po' tutta la difesa che per la terza volta in campionato non subisce reti: le pagelle di Gazzetta

domenica, 13 dicembre 2020, 17:46

Può finalmente sorridere il direttore generale rossonero Mario Santoro che ha fine gara dispensa complimenti a tutti per la vittoria contro il Piacenza: "Permettetemi di ringraziare in primis il tecnico, poi Deoma e via via tutti gli altri protagonisti:oggi si è visto come davvero alla base di questo gruppo ci...