Porta Elisa News



Santoro: "Ha visto la voglia di risalire la china"

domenica, 20 dicembre 2020, 17:54

Per Mario Santoro quella di oggi non era una partita come le altre: il direttore generale rossonero è nato e ha passato i primi anni di vita proprio a Livorno: "Alla fine, per come è andata, siamo venuti via con un po' di amaro in bocca, ma sono il solito ottimista e quindi voglio veder il lato positivo: ho visto un bel gruppo guidato in maniera esemplare, tutte cose che mi lasciano buone sensazioni. Gli episodi sospetti? Ci vuole tanta cattiveria, bisogna mettere la palla dentro, ma il rigore, alal fine, ci poteva ci poteva stare".

"La Lucchese ha fatto un grandissimo primo tempo, palla al piede, ottimi fraseggi; poi nella ripresa sono un po' usciti loro e sopratutto hanno fatto un eurogol con la palla piazzata in un posto impossibile, ma vado oltre la partita e sono contento: ho visto la voglia di risalire la china. Si sta vedendo il lavoro del mister e dello staff, la squadra sta prendendo le sembianze che volevamo".