Bianchi recupera: sarà convocato per Crema

venerdì, 22 gennaio 2021, 12:41

di diego checchi

Flavio Bianchi sta bene, ha completamente recuperato dall’infortunio muscolare e sarà a Pergocrema. Il giocatore potrebbe essere la vera arma in più di mister Lopez perché è vero che la squadra sta facendo buone prestazioni, si è sistemata a livello tattico e il merito è dell’allenatore romano. Ma è altrettanto vero che la Lucchese ha bisogno quanto mai urgentemente di una vittoria e la partita di Crema potrebbe essere quella giusta per dare una scossa alla classifica. La squadra sta bene e a parte i vari acciacchi di Convitto, Lo Curto, Ceesay, Benassi, ecc, ecc, ha tutte le carte in regola per fare una grande gara.

È vero che mancherà lo squalificato Meucci, ma Caccetta, che sembra essere favorito su Cruciani, offre garanzie soprattutto a livello di esperienza e di personalità. Poi c’è il neo acquisto Zennaro, anche se a nostro avviso giocherà soltanto uno spezzone di partita, è sicuramente dotato tecnicamente e può aiutare la squadra in fase offensiva. La Lucchese andrà in campo con il solito 3-5-2 e Nannelli verrà impostato da braccetto perché in attacco si darà spazio a Marcheggiani e Petrovic. Insomma, la Lucchese è pronta per questa trasferta non decisiva, ma poco ci manca e lo farà con tutte le carte in regola.

Intanto per quanto riguarda il mercato c’è chi sostiene che la Lucchese abbia fatto un sondaggio per Montaperto, classe 2000. Una mezzapunta di ruolo che nel 3-5-2 potrebbe giocare soltanto in verticale dietro ad un’unica punta. ll giocatore è attualmente alla Cavese ma di proprietà dell’Empoli. Questo giocatore è scuola Juventus e lo scorso anno era alla Pianese. La domanda sorge spontanea: la Lucchese ha proprio bisogno di questo giocatore senza togliere niente alle sue qualità? Crediamo di no, o meglio, la Lucchese ha prima bisogno di sfoltire la rosa cedendo uno o due elementi tra Scalzi, Convitto, Moreo e Molinaro. Solo in seguito potrebbe essere presa in considerazione la situazione di Montaperto sempre che la Lucchese sia davvero interessata a questo giocatore.