Porta Elisa News



Marcheggiani e Petrovic, che esordio!

domenica, 10 gennaio 2021, 17:35

Ecco le pagelle dei rossoneri al termine della gara esterna contro il Lecco.

Coletta 6 – nessuna responsabilità sui gol, per il resto partita di ordinaria amministrazione.

Papini 6,5 – partita di grinta e sostanza, meglio nella ripresa rispetto al primo tempo quando ha sofferto un po' gli attaccanti avversari.

Nannelli 7 – è stato un dei più intraprendenti, bello l'assiste per il gol di Petrovic. Bravo.

Kosovan 5 – Lopez lo ha tolto dopo 33' per scelta tecnica, troppo evanescente e fuori dalla partita, sbaglia troppe cose facili.

Panati 6 - partita di grande impegno e intensità.

Marcheggiani 6,5 – alla prima partita con la nuova maglia si impegna tanto e sfiora anche il gol. Aiuta bene la squadra prima in coppia con Nannelli e poi con Petrovic, un acquisto sicuramente azzeccato.

Meucci 6,5 – partita di grande temperamento e sacrificio, come tutto il resto della squadra soffre la seconda metà della prima frazione, ma nella ripresa sale di tono e fa sempre ripartire l'azione.

Adamoli 7,5 – partita di grande corsa e impegno, realizza un gran gol che consegna il 2 a 2 ai suoi. Un giocatore dal futuro assicurato.

De Vito 5 – ci dispiace perché è sempre uno dei più positivi ma oggi non è stata la sua giornata. È andato più volte in difficoltà su Capogna ed ha sbagliato il passaggio che ha portato al gol di Iocolano.

Sbrissa 6,5 – bravo nelle due fasi, fa sempre una prestazione positiva.Dumancic 5 – disordinato e impreciso, ha anche la sfortuna di fare autogol su Celjak. Una giornata da dimenticare.

Petrovic 8 – cosa chiedergli di più? Entra in campo e alla prima palla la mette in rete con un diagonale di sinistro e fa la sponda per il secondo gol di Adami. Un attaccante forte fisicamente che ci voleva come il pane.

Solcia 6,5 – non ha sbagliato niente, una partita ordinata.

Scalzi sv.

Panariello sv.