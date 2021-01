Porta Elisa News



Mercato, praticamente fatta per Zennaro del Genoa

mercoledì, 13 gennaio 2021, 14:16

Quasi fatta per Mattia Zennaro, classe 2000 che arriverebbe in prestito dal Genoa. Nelle prossime ore la società rossonera potrebbe già ufficializzare il suo ingaggio. Il centrocampista di Venezia ha giocato nella stagione 2018/2019 e soprattutto, con Zenga in panchina, ha trovato spazio nel ruolo di mezzala.

Considerato uno dei migliori giovani della Serie B, il Genoa lo ha prelevato dalle giovanili del Venezia per poi prestarlo alla prima squadra lagunare per una stagione. Rientrato nella Primavera del Genoa, arriverà a Lucca. Mezzala dai piedi buoni che potrà far molto comodo alla squadra di Lopez.