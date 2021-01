Porta Elisa News



Russo: "Non si è vista la differenza di punti in classifica"

sabato, 16 gennaio 2021, 18:08

ll presidente Bruno Russo, tramite l'ufficio stampa rossonero, esprime tutta la sua soddisfazione per il pareggio interno contro il Renate e sottolinea: "La Lucchese conferma il buon momento e di essersi messa alle spalle i problemi iniziali. Oggi non si è vista tutta questa differenza con la prima della classe e speriamo di non essere più ultimi al termine di questa giornata".

"Siamo contenti e faccio i complimenti a tutti, sono convinto che questo che abbiamo intrapreso è il percorso che ci porterà a mantenere la categoria, continuiamo così e sicuramente ce la faremo".