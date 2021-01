Ufficiale: Pozzer in rossonero

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 20 gennaio 2021, 21:47

La Lucchese ha praticamente concluso l'arrivo di un nuovo esterno che può occupare indifferentemente sia la corsia di destra che quella di sinistra si tratta del 2002 Gabriele Galardi che ha collezionato sei presenze nella Viterbese, ma il suo cartellino è del Milan

mercoledì, 20 gennaio 2021, 13:01

La squadra che ha vinto di più è la capolista Renate con 13 vittorie, la squadra di Diana è anche quella che ha pareggiato di meno (tre pareggi) a pari merito con la Giana Erminio, mentre la squadra che vanta più pareggi è l’Olbia con dieci.

martedì, 19 gennaio 2021, 22:04

La Lucchese a breve avrà un nuovo portiere, infatti dopo l'infortunio di Coletta è praticamente fatta per Giacomo Pozzer in uscita dal Monopoli. Il giocatore arriverà in prestito dall'Inter, società proprietaria del suo cartellino. In Puglia, Pozzer ha totalizzato sei presenze

martedì, 19 gennaio 2021, 15:20

La risonanza magnetica alla quale si è sottoposto questa mattina, ha evidenziato una frattura al malleolo peroneale della caviglia destra con interessamento dei legamenti: dovrà portare un tutore e stare con la gamba immobilizzata per 30 giorni.