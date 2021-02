Porta Elisa News



Lopez: "Peccato, avevamo tenuto bene il campo"

domenica, 14 febbraio 2021, 15:26

Giovanni Lopez, che a Como ha scontato la prima delle due giornate di squalifica, ha seguito la squadra dalla tribuna sin un freddo polare. A fine gara, la delusione per la sconfitta è palpabile: "Una sconfitta che ci lascia grande rammarico perché arrivata al termine di una buona gara. in cui abbiamo tenuto bene il campo e creato anche alcune occasioni per vincere. Nel secondo tempo non abbiamo praticamente concesso niente agli avversari e con maggiore decisone sulle opportunità avremmo potuto segnare per primi e portare a casa il risultato pieno".

"Purtroppo paghiamo la grave ingenuità sulla punizione che ha generato il gol a meno di dieci minuti dal termine. Da domani di nuovo al lavoro, visto che mercoledì rigioca e sappiamo che la posta in palio è altissima".