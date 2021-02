Porta Elisa News



Mercato: finita l'esperienza di Moreo in rossonero

lunedì, 1 febbraio 2021, 19:09

di diego checchi

È ormai finita l'avventura di Riccardo Moreo in rossonero. Il Novara preleva a titolo temporaneo l'attaccante dal Cosenza. Come raccolto dalla redazione di tuttoc.com, il club piemontese ha trovato l'accordo con i rossoblu per il classe '96, nella prima parte di stagione alla Lucchese. Il calciatore arriva con la formula del prestito secco.

Sembra in dirittura di arrivo proprio nell'ultima ora di mercato anche la partenza di un attaccante rossonero verso il Catanzaro. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com Salvatore Molinaro, attaccante classe '98 della Lucchese, che ha rescisso e dovrebbe andare al Catanzaro fino a giugno. Fine dell'esperienza in rossonero anche per Francesco Falivene che ha risolto il contratto.