Porta Elisa News



Un osso duro chiamato Pro Patria

lunedì, 15 febbraio 2021, 18:32

di diego checchi

Chi pensa che la Pro Patria verrà a Lucca a fare da comparsa si sbaglia di grosso perchè la squadra di Javorcic è una delle più grandi sorprese del campionato. A testimoniarlo ci sono i numeri e come sappiamo i numeri non mentono mai. La Pro Patria è una squadra costruita bene e che si sta togliendo delle grandi soddisfazioni. I tigrotti sono attualmente quarti in classifica a pari merito con due compagini di primo ordine il cui blasone risponde al nome di Juventus U23 e Alessandria società di cui conosciamo bene gli obbiettivi e gli investimenti fatti. I prossimi avversari della Lucchese vengono dal pareggio interno 0-0 contro il Renate e dalla vittoria del week-end precedente nella trasferta di Pistoia.

E' una squadra formata da un mix di giocatori di esperienza e gioventù. Nella Pro Patria milita anche un ex rossonero, quello Sean Parker che arrivò a Lucca proprio nel mercato di gennaio quando sulla panchina rossonera c'era Lopez. Il modulo di questa squadra è il 3-5-2 e per la gara di Lucca potrebbero essere di nuovo titolari la punta Kolaj a scapito di Latte Lath e l'esperto centrocampista Colombo che potrebbe rilevare Galli. Partirà dalla panchina invece l'esperto e funambolico attaccante Le Noci che ormai è una bandiera di questa società. Il pallone racconta che all'andata la Pro Patria vinse per 3-0 e fu la partita che determinò l'esonero di Monaco. In quella gara vedemmo una formazione compatta ma allo stesso tempo sbarazzina e capace di sfondare più volte sugli esterni.

Questa la probabile formazione della Pro Patria 3-5-2: 1 Greco, 31 Vaghi, 13 Boffelli, 6 Gatti, 7 Cottarelli, 21 Colombo, 14 Bertoni, 20 Nicco, 15 Pizzul, 11 Kolaj, 9 Parker. A disposizione: 12 Mangano, 8 Brignoli, 30 Castelli, 3 Galli, 2 Compagnoni, 25 Ferri, 16 Fietta, 24 Latte Lath, 10 Le Noci, 5 Molinari. Allenatore Javorcic.