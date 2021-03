Porta Elisa News



Albinoleffe, riecco la squadra dei cinque gol

lunedì, 1 marzo 2021, 15:00

di diego checchi

Una squadra da non sottovalutare: l’Albinoleffe di Zaffaroni. Ha 38 punti in classifica ed è all’ottavo posto in campionato in piena zona playoff: viene da due pareggi per 0 a 0 consecutivi contro Pistoiese e Grosseto ma anche dalla bella vittoria esterna a Renate che ha dato maggior consapevolezza. Guardando la rosa dell’Albinoleffe, che ricordiamo gioca le sue gare interne allo stadio città di Gorgonzola perché attende l’apertura del nuovo impianto, è un mix fra esperienza e gioventù. Ma soprattutto in attacco ha due bocche da fuoco da non sottovalutare. Stiamo parlando di Iacopo Manconi e Sasha Cori. Quest’ultimo ha recuperato da poco da un infortunio.

Nella rosa c’è anche un ex rossonero, ovvero Piergiuseppe Maritato che è arrivato a gennaio nei blu-celesti dal Piacenza e potrebbe anche partire titolare al posto di Manoni, visto che Cori, ha bisogno di trovare la giusta condizione. A centrocampo c’è anche quel Genevier che si alterna nella posizione di playmaker con il giovane Nichetti, ma che dall’alto della sua esperienza può aiutare l’Albinoleffe nelle fasi più concitate della partita, magari entrando dalla panchina. In difesa il più esperto è l’ex Monza, Riva, che gioca come terzo di sinistra visto che Canestrelli e Borghini sono due difensori di ottimo futuro. In alternativa può esserci Mondonico. Un altro elemento da tenere sotto osservazione è Giorgione che viene impiegato sia da mezzala sinistra, che da trequartista a seconda di come vuole impostare il gioco il tecnico ex Monza.

Il pallone racconta che all’andata l’Albinoleffe giocò veramente una grande partita al Porta Elisa e soprattutto nel primo tempo e ad inizio ripresa, andando in vantaggio per 5 a 0 con 4 reti di Manconi. La Lucchese ebbe un sussulto e riportò il risultato sul 5 a 4 ma la squadra bergamasca fece un’ottima impressione per quanto riguarda l’intensità, la corsa e la voglia di attaccare gli spazi sugli esterni. È una squadra da prendere con le molle. Lo score di questa squadra parla di 9 vittorie, 11 pareggi e 7 sconfitte. È molto probabile che Zaffaroni (tra l’altro un ex difensore del Torino, ma la Lucchese lo ha incontrato con la Pro Patria) faccia qualche cambio non cambiando il modulo (3-5-2).

Questa la probabile formazione. ALBINOLEFFE (3-5-2): 26 Savini, 33 Borghini, 13 Mondonico, 5 Canestrelli, 16 Gusu, 18 Piccoli, 20 Genevier, 17 Giorgione, 7 Tomaselli, 9 Cori, 32 Maritato. A disposizione: 24 Paganessi, 3 Berbenni, 2 Cerini, 10 Gabbianelli, 4 Nichetti, 29 Ghezzi, 6 Riva, 22 Manconi, 19 Ravasio, 27 Miculi, 31 Caruso, 23 Gelli. Allenatore: Zaffaroni.