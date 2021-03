Porta Elisa News



E' ora di invertire la rotta

martedì, 2 marzo 2021, 15:18

di diego checchi

La Lucchese andrà a Gorgonzola contro l’Albinoleffe per cercare ancora una volta di fare punti: questo è l’obiettivo che deve avere la squadra di Lopez. Abbiamo detto sinora che bisogna invertire la rotta e così dovrà essere, altrimenti sarà veramente dura conquistare la salvezza anche attraverso i playout. Ma l’emergenza è veramente totale. Perché mancheranno, oltre a Kosovan che ha rescisso il contratto, Panariello per un risentimento muscolare e Cruciani per un problema al piatto tibiale, oltre agli altri infortunati (Marcheggiani, Sbrissa, Papini, Dumancic, ecc, ecc…).

La Lucchese andrà in terra lombarda incerottata, ma Lopez vorrà che i suoi vendano cara la pelle per portare a casa un risultato positivo. Per quanto riguarda la formazione, al posto di Panariello ci sarà capitan Benassi, con un ballottaggio tra Dalla Bernardina e Solcia per il ruolo di centrale difensivo. A sinistra ci sarà Pellegrini. A centrocampo la cosa più scontata sarebbe riconfermare quello di domenica scorsa, ma ci potrebbero essere delle novità e una di queste rappresenterebbe l’inserimento di Maestrelli a destra con Panati e Nannelli mezzali, Meucci play e Adamoli a sinistra. In attacco la solita coppia Bianchi-Petrovic, anche perché non è che ci siano tante alternative, a parte Scalzi, pronto ad entrare a partita iniziata. Questa la probabile formazione:

LUCCHESE (3-5-2): 12 Biggeri, 20 Benassi, 14 Dalla Bernardina, 29 Pellegrini, 11 Panati, 7 Nannelli, 23 Meucci, 38 Zennaro, 26 Adamoli, 9 Bianchi, 37 Petrovic. A disposizione: 40 Pozzer, 28 De Vito, 3 Lo Curto, 39 Galardi, 25 Maestrelli, 15 Solcia, 17 Bartolomei, 27 Scalzi, 22 Forciniti. Allenatore: Giovanni Lopez.