Lopez: "Una vittoria sofferta e fortemente voluta"

domenica, 7 marzo 2021, 19:52

Mister Lopez attraverso l'ufficio stampa rossonero ha rilasciato queste dichiarazioni al termine della vittoria contro il Pontedera. Una vittoria importante dove i giocatori al termine della gara hanno riversato il loro affetto verso il mister andando a regalargli un abbraccio collettivo, in una giornata per lui particolare visto che da pochi giorni è scomparsa sua madre Pina.

Come ha visto la gara di stasera mister Lopez?

"Una vittoria sofferta e fortemente voluta dai ragazzi, che stasera hanno giocato la partita con le giuste dosi di attenzione e grinta. Questo risultato ripaga in parte gli sforzi ed i sacrifici che ogni giorno mettiamo sul campo in allenamento e può fornirci una sana iniezione di entusiasmo per affrontare al meglio i prossimi impegni, che saranno fondamentali per raggiungere il nostro obiettivo."

Vuol fare un plauso in particolare a qualcuno per questa vittoria?

"Stasera tutti i giocatori meritano un plauso, per lo spirito e l'atteggiamento mostrati in campo, sono inoltre contento per Bianchi, che stasera ha raggiunto il traguardo della doppia cifra con una bella doppietta: un risultato importante per lui, il nostro terminale offensivo, e per tutta la squadra, che lo mette in condizione di poter sfruttare al meglio le sue doti da finalizzatore".