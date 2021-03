Porta Elisa News



Tutte le opzioni di Lopez per Alessandria

giovedì, 25 marzo 2021, 12:50

di diego checchi

Quanti dubbi in vista della partita di Alessandria. Adesso Lopez può scegliere con maggior tranquillità perché in difesa ha recuperato anche Dumancic e chissà che il tecnico non lo possa mettere in campo al posto di Panariello. Il difensore croato potrà tornare utile per questo finale di stagione. Siamo convinti che Pellegrini e Benassi giocheranno dall’inizio anche se Dalla Bernardina scalpita. A centrocampo dato per sicuro Sbrissa che domenica scorsa ha fatto veramente una gara importante sotto tutti i profili fornendo anche l’assist del gol per Bianchi e colpendo una traversa e Nannelli che molto probabilmente giocherà o trequartista o mezzala.

C’è da scegliere l’altro elemento da poter mettere in campo facendo una considerazione: Meucci è diffidato, ma in questo caso bisognerà capire che cosa penserà Lopez su di lui. Se risparmiarlo nella partita di Alessandria per averlo sicuramente nello scontro diretto a Piacenza, oppure dargli fiducia. Questo è il più grande dilemma della formazione rossonera.

Nel caso in cui il trainer decida di fargli osservare un turno di riposo, con le assenze di Zennaro e Cruciani, toccherà a Lionetti che domenica contro la Pistoiese ha assaggiato il campo per pochi minuti. Non sarà in ottima forma ma siamo sicuri che se verrà chiamato in causa darà il cento per cento dopo tanto tempo che è stato fuori dai campi di gioco per vari motivi. In attacco Marcheggiani potrebbe sostituire Petrovic con l’attaccante croato pronto ad entrare a gara in corso.