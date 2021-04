Porta Elisa News



Il Livorno prova a risorgere

mercoledì, 7 aprile 2021, 12:36

di diego checchi

Una situazione societaria paradossale, dove l’ex presidente Spinelli ha cercato di salvare il salvabile, anche se la società amaranto in tutto ha preso 8 punti di penalizzazione: il Livorno adesso è a quota 24 e viene da due vittorie consecutive. Quella per 5 a 0 contro la Pistoiese e dal 2 a 1 interno contro la Pro Vercelli. Insomma, questa squadra sembrava essere già morta fino a due partite fa, ma adesso può ancora sperare quanto meno di raggiungere i playout.

È ovvio che per il Livorno ogni partita può essere decisiva, ma Marco Amelia, arrivato da circa un mese sulla panchina dei labronici, ha cercato di dare tranquillità ad un ambiente che sembrava ormai allo sfascio. Insomma, il Livorno verrà a Lucca a giocarsi il tutto per tutto per poi vedere cosa succederà. A gennaio scorso la rosa è stata praticamente rivoluzionata perché sono andati via i giocatori più importanti come Murilo, Marsura, Di Gennaro, Agazzi, Mazzeo, Raicevic, ecc, ecc, e ne sono arrivati altri come Dubickas, Buglio, Sosa, Bobb, Mazzarani, Bussaglia, Gemignani, Blondett, Evans, ecc..

Il modulo tattico del Livorno è cambiato perché Amelia decide anche a seconda dell’avversario che andrà ad incontrare. Prima ha utilizzato un 3-4-1-2 poi è passato al 4-3-1-2 e infine al 3-5-2. Ci sarà da capire come si schiererà nella trasferta di Lucca il tecnico ex campione del mondo 2006 (era il terzo portiere dietro a Buffon e Peruzzi) che ha ridato vigore a una squadra che aveva perso ogni speranza. Questa la probabile formazione.

LIVORNO (3-5-2):

1 Neri, 2 Marie-Sainte, 7 Blondett, 5 Sosa, 15 Parisi, 21 Bussaglia, 14 Castellano, 10 Mazzarani, 30 Gemignani, 9 Braken, 11 Dubickas.

A disposizione:

22 Stancampiano, 3 Deverlan, 19 Bobb, 8 Di Giovanni, 27 Caia, 24 Canessa, 16 Houdi, 6 Nunziatini, 18 Pallecchi, 4 Buglio, 32 Paci, 29 Bueno.

Allenatore: Marco Amelia