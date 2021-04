Piacenza a un passo dalla tranquillità

Porta Elisa News



giovedì, 1 aprile 2021, 13:06

di diego checchi

Quella che affronterà la Lucchese è una squadra in ottima forma. Il Piacenza attualmente sarebbe salvo a quota 39 e viene da due vittorie consecutive: quella in trasferta contro la Pro Sesto per 3 a 1 e quella interna contro il Como per 1 a 0. La cura Scazzola che ha sostituito Vincenzo Manzo da qualche partita, ha dato i suoi frutti. L’ex allenatore di Alessandria e Cuneo ha cercato di riportare serenità ad un ambiente che in questa stagione ha deciso di cambiare proprio politica societaria rinunciando a investimenti folli per poter costruire una squadra fatta di giovani e con qualche esperto. Ovviamente gli obiettivi sono cambiati, ma quanto meno la società è sostenibile.

Sabato prossimo al Garilli andrà in scena un vero e proprio scontro diretto, perché i biancorossi, se riuscissero a vincere la partita contro la Lucchese, sarebbero sempre più vicini alla salvezza. Il modulo di questa squadra è il 3-5-2 oppure 3-4-2-1 in fase di possesso palla. I giocatori più importanti sono sicuramente capitan Tafa (che per l’occasione sarà squalificato e verrà sostituito da Battistini), Marchi, Suljic e Cesarini. Tutti e 4 elementi arrivati nel mercato di gennaio. Poi ci sono giovani di belle speranze tipo il portiere Stucchi, il centrocampista Corbari che può giocare anche difensore, l’altro centrocampista Galazzi e l’attaccante Babbi proveniente dall’Atalanta che avrà un futuro assicurato.

Questa la probabile formazione (3-5-2): 22 Stucchi, 13 Battistini, 23 Marchi, 31 Simonetti, 7 Pedone, 14 Corbari, 10 Palma, 24 Suljic, 30 Visconti, 26 Gonzi, 11 Cesarini. A disposizione: 35 Libertazzi, 36 Cannistra, 37 De Respinis, 20 Lamesta, 9 Maio, 21 Babbi, 2 Martimbianco, 4 Miceli, 3 Renolfi, 8 Scorza, 12 Anane, 25 Galazzi. Allenatore: Scazzola.