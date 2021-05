Porta Elisa News



Alleluia: il 14 giugno convocata la conferenza dei servizi per il Porta Elisa

venerdì, 14 maggio 2021, 15:30

Dopo mesi di rimpalli, mai pubblicamente chiariti, ecco la convocazione della conferenza preliminare dei servizi che dovrà trattare il progetto di ristrutturazione del Porta Elisa: il Comune di Lucca ha convocato la ventina di enti coinvolti per il 14 giugno prossimo. Il dirigente del settore lavori pubblici – si legge in una nota del Comune di Lucca – ha indetto questo pomeriggio l'apertura della conferenza dei servizi preliminare avente come oggetto la proposta progettuale, studio di fattibilità, presentato da Aurora Immobiliare srl in qualità di mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con Lucchese 1905 srl e Consorzio Stabile Santa Rita per la realizzazione del nuovo Stadio di calcio della città di Lucca mediante il restauro della tribuna storica dello Stadio Porta Elisa e la demolizione e ricostruzione delle altre parti non storiche. È stata pertanto convocata la prima riunione della conferenza dei servizi per il prossimo 14 giugno alla quale prenderanno parte i rappresentanti di 23 enti coinvolti a norma di legge". L'iter, come noto, prevede altri passaggi prima del via libera definitivo e la indizione di una gara, ma è un primo passo formale che giunge a molti mesi di distanza dalla prima proposta depositata nell'autunno scorso e poi protocollata, con variazioni non comunicate, a aprile.

“Iniziamo un percorso molto importante ma certamente non facile – afferma l'assessore allo sport Stefano Ragghianti – la città ha necessità di un nuovo stadio, inteso come radicale ristrutturazione del Porta Elisa, ed è estremamente positivo che un gruppo di privati abbia deciso di investire risorse così rilevanti in un progetto ambizioso. L'amministrazione comunale in questi mesi ha fatto il possibile perché la proposta potesse essere formalizzata e questo è il primo passo decisivo. Abbiamo costituito un apposito gruppo di lavoro intersettoriale per seguire attentamente la conferenza dei servizi e i successivi passaggi progettuali e amministrativi che dovremo affrontare perché la città possa avere la migliore infrastruttura calcistica possibile”.