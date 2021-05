Anniversario Lucchese, Difendere Lucca mette una targa in città: "Comune ancora una volta assente"

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 26 maggio 2021, 19:58

Dalla società bocche cucite, nessuno lascia trapelare niente: quello che è certo è che una decisione in un senso o in un altro non è ancora stata presa. E' chiaro però che prima dovrà essere scelto il nuovo direttore sportivo visto che Deoma è sempre più probabile che rimanga solo...

mercoledì, 26 maggio 2021, 08:48

In attesa che siano resi noti i criteri per la riammissione al campionato di Serie C per la stagione 2021-2022, quelli in vigore lo scorso anno non vedrebbero nei primissimi posti la Lucchese: i primi tre sarebbero occupati dalle squadre perdenti i playout e il quarto dalla Pistoiese arrivata davanti...

lunedì, 24 maggio 2021, 16:33

Il consigliere di opposizione ha presentato una interrogazione: "Non ci sono segnali tangibili di un'azione concreta da parte dell'amministrazione comunale, se non una mail da parte dell'assessore Bove in data 25 maggio 2020. Anche l'anniversario di quest'anno, quindi, non avrà una targa commemorativa nel luogo della fondazione"

lunedì, 24 maggio 2021, 14:25

Il diesse ex consulente del Monopoli commenta le voci che lo accostano al club rossonero: "Mi sembra impossibile che in settimana possa essere ufficializzato il mio arrivo in questa società, ma è vero che conosco molto bene i dirigenti da Russo a Deoma co cui ho lavorato a Mantova"