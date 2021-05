Stadio, oggi nuovo incontro Comune-Lucchese

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 4 maggio 2021, 15:08

La delusione per la retrocessione non è ancora passata, ma è presto per capire le prossime mosse della società, a partire dalla questione della riammissione come pure dei nuovi quadri tecnici, in primis della posizione del diesse Deoma

lunedì, 3 maggio 2021, 16:57

Il consigliere di opposizione: "La trasparenza sulla questione stadio diventa importante per capire il futuro del calcio a Lucca. E' una cartina di tornasole per comprendere le reali intenzioni del Comune e della società: da entrambi i tifosi pretendono impegno e garanzie, chiarimenti sull'apporto di imprenditori e personalità in grado...

domenica, 2 maggio 2021, 20:22

L'assessore allo Sport commenta la sconfitta: "Ovvio rammarico, ma l'iter dello stadio va avanti. Si tratta di un progetto presentato da terzi, su cui il Comune sta facendo gli accertamenti tecnici"

domenica, 2 maggio 2021, 20:15

Il presidente rossonero parla dopo la sconfitta con il Renate e la retrocessione sul campo in serie D: "Non siamo stati all'altezza, c'è poco da dire se non scusarsi con tutti i tifosi e tutta la città. C'è grande rammarico e mi dispiace moltissimo per questa retrocessione".