Toto allenatori: c'è spazio anche per Buscé

giovedì, 13 maggio 2021, 13:43

di diego checchi

È ancora presto per parlare di allenatori e di direttori sportivi, ma un nome nuovo che potrebbe interessare alla Lucchese è quello di Antonio Buscé (nato nel 1975), attuale allenatore della Primavera dell’Empoli. Il tecnico di Gragnano (NA) è ancora impegnato nel finale di campionato e sarebbe alla prima esperienza con i grandi. Ha già lavorato con i giovani dimostrando di saperci fare molto bene e soprattutto in Serie D bisogna essere bravi a scegliere i giovani. Lui potrebbe essere l’uomo giusto visto che è stato anche un calciatore di Serie A e ha un nome abbastanza importante. La Lucchese sta cercando un profilo giovane che possa essere in grado di fare entrambe le categorie.

Oltre a Buscé non vanno esclusi dal possibile novero i nomi di Massimo Maccarone, Antonio Di Natale, Alberto Gilardino, Luca Tabbiani, Giuliano Giannichedda, ecc. La società sta sfogliando la margherita e pensando con calma a quale sia la soluzione migliore. Il profilo è tracciato, un giovane rampante dal passato importante che ha voglia di mettersi in mostra, un po’ come fece Gattuso quando arrivò a Pisa per poi spiccare il volo verso altri lidi. Per quanto riguarda il direttore sportivo, il nome di Lorenzo Vitale è ancora sul taccuino dei soci rossoneri ma non sembra sia l’unico. Certo è che per la decisione finale bisognerà attendere almeno i primi giorni di giugno quando quasi tutti i campionati saranno terminati.