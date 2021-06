Porta Elisa News



Le prime parole di Pagliuca: "Per me è un sogno"

domenica, 13 giugno 2021, 13:13

di diego checchi

La conferenza stampa di presentazione di Guido Pagliuca ci sarà in un secondo momento, ma il neo tecnico rossonero ci ha tenuto a esprimere tutta la sua felicità per essere tornato sulla panchina della Lucchese. A proposito, lui non dovrà scontare tre giornate di squalifica ma solo una, perché due le aveva già scontate alla Pianese.

Qual è stato il suo primo pensiero dopo aver accettato la proposta della Lucchese?

"Sono felicissimo di essere ritornato alla Lucchese, per me è un sogno. Sono felicissimo anche perché ho visto la determinazione della società a mantenere o riportare la Lucchese nei professionisti, daremo tutti il massimo per raggiungere gli obiettivi che ci porremo".

Vuole mandare un messaggio ai tifosi?

"Quella di Lucca è una tifoseria eccezionale che ci darà tanto entusiasmo in più, ho la certezza di avere il dodicesimo uomo in campo. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare sul campo, sempre e comunque forza Lucchese!".