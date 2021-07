Porta Elisa News



Il Collegio di Garanzia del Coni boccia tutti i ricorsi meno uno

lunedì, 26 luglio 2021, 23:32

La C è davvero a un passo, anzi a poche ore dalla sua ufficializzazione: il Collegio di Garanzia del Coni ha rigettato tutti i ricorsi delle squadre escluse dai campionati con l'eccezione della Paganese. Dunque per il Chievo Verona è stata confermata l'esclusione dalla B (al suo posto dovrebbe subentrare il Cosenza) niente serie C invece per Carpi, Casertana, Novara e Sambenedettese che restano escluse dal campionato. Le società bocciate potrebbero fare ricorso al Tar (ma in quel caso potrebbero essere riammesse in sovrannumero), in ogni caso potranno ripartire dalla D. Dunque, quattro posti (più uno, quello del Cosenza) che si liberano in terza divisione e per la Lucchese è ormai cosa fatta il ripescaggio.

Ogni ufficialità sulla graduatoria di ripescaggio è però rimandata a martedì mattina (con inizio alle ore 11) quando il Consiglio Federale della Figc, preso atto degli esiti dei ricorsi, dovrà individuare le squadre in sostituzione. La Lucchese è praticamente in C. La conferma dei verdetti, in attesa della comunicazione ufficiale del Coni, arriva dalle stesse società coinvolte nei ricorsi (a partire da Chievo, Carpi e Sambenedettese) che sui rispettivi siti ufficiali hanno annunciato di volersi appellare al Tar.