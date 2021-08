Porta Elisa News



Deoma: "Dobbiamo fare un miracolo sportivo tutti insieme per salvare la categoria"

martedì, 10 agosto 2021, 17:10

Giornata di presentazione al Porta Elisa con Bruno Russo che ha dato il via alla conferenza stampa sottolineando "di essere orgoglioso di presentare l'allenatore Guido Pagliuca e tutto lo staff tecnico". Dopo tanto tempo è tornato a parlare anche il ds Daniele Deoma che ha spiegato la scelta di Pagliuca e a che punto siamo nella costruzione della squadra.

"Sono un po' emozionato perché è da tanto che non parlo – ha affermato – anche se quest'anno parlerò poco, perché devo essere concentrato per far bene quello che lo scorso anno mi è riuscito male. C'è la voglia e la determinazione per far si che tutto abbia continuità. Arriviamo qui da un percorso lungo e dopo la retrocessione sono stati mesi duri, credetemi. Questa squadra per noi rappresenta troppo, forse dovrei staccarmi di più perché la vivo intensamente. Abbiamo un grande staff tecnico, sono contentissimo sia rappresentato da mister Pagliuca e con lui è bastato un incontro per capire che è una persona vera. Sarà un valore aggiunto. Quest'anno metto le mani avanti: ci sono 19 squadre forti e dobbiamo fare un miracolo sportivo per mantenere la categoria e questo deve arrivare grazie all'aiuto di tutte le componenti in causa e ce la faremo".

Alla luce del mercato che vediamo quest'anno, sembra cambiata la visione della società. Forse c'era un legame troppo forte con i giocatori che hanno vinto la Serie D nella stagione precedente?

"Gli errori passati sono miei personali dove mi prendo tutte le responsabilità. Nel calcio bisogna avere meno cuore, forse avrei dovuto fare delle scelte di testa e non di cuore. Anche se l'annata ha avuto tanti problemi e errori extra calcistici, mi piace ribadirlo. Comunque sono qui a prendermi la responsabilità, non metto la faccia, come dice Bruno Russo, ma metto il cuore e il lavoro".

Completerete la rosa prima dell'inizio del campionato?

"La completeremo strada facendo. Ci sono Nannini e Corsinelli che stanno arrivando, così come Cucchietti. Bellich è già arrivato. Però è meglio non avere fretta e per cercare di fare meno errori possibili ed è importante avere giocatori funzionali al progetto di calcio di mister Pagliuca. Posso dire che all'85% la squadra sarà completata prima dell'inizio del campionato".

I giocatori più difficili da poter acquistare sono gli attaccanti. Come vi state muovendo in questo senso?

"Gli attaccanti su cui puntavamo li abbiamo presi: Babbi e Semprini che tra l'altro erano molto richiesti. Abbiamo avuto le difficoltà di non avere il terminale pronto per far firmare il contratto e alcuni giocatori, giustamente, non hanno aspettato e hanno preferito accasarsi in altre società. Siamo sempre vigili su tutto ciò che offre il mercato".