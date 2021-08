Porta Elisa News



Mercato, Belloni a un passo dalla Lucchese

mercoledì, 25 agosto 2021, 17:15

di diego checchi

La Lucchese è molto vicina a Niccolò Belloni, attaccante di destra classe '94 di scuola Inter che volendo può fare anche il trequartista. Nell'ultima stagione era all'Arezzo, dove ha collezionato 16 presenze segnando 3 gol, ma per lui ci sono state esperienze in Serie B con le maglie di Carpi, Avellino, Ternana, Pro Vercelli e Modena.

Nella sua carriera da professionista ha registrato un totale di 159 presenze e 11 gol. È chiaro che se arrivasse Belloni, svanirebbe automaticamente la pista che porta a Kevin Piscopo dell'Empoli, anche se in queste ore il sito pianetaempoli.it evidenzia per lui un forte interessamento della Lucchese. La trattativa con Belloni sembra davvero essere in dirittura d'arrivo, ma come sappiamo nel mercato può succedere di tutto. Per l'attacco resiste ancora il nome di Ferdinando Mastroianni, attualmente in rosa al Lecco con un ingaggio importante. Staremo a vedere cosa succederà negli ultimi giorni di mercato. Intanto si attende a breve l'ufficializzazione dell'accordo con il centrocampista Alberto Picchi, che si sta allenando ormai da tempo con i rossoneri.