Cesena con i favori del pronostico e tanti ex rossoneri

venerdì, 3 settembre 2021, 08:23

di diego checchi

Il Cesena è sicuramente una delle squadre più accreditate per il vertice. Non ci sentiamo di dire la favorita ma poco ci manca, dato che ci sono Reggiana, Entella eModena che hanno fatto un mercato super, ma la squadra affidata al riconfermato William Viali vorrà recitare un ruolo da protagonista. E' chiaro che questa squadra ha bisogno ancora di assimilare al meglio gli schemi del mister e lo 0-0 interno con il Gubbio, nella prima gara di campionato, ne è la dimostrazione.

In vista di Lucca però il trainer potrà schierare dall'inizio tre frecce importanti e ci riferiamo all'attaccante Salvatore Caturano che si è completamente ripreso dopo che la scorsa settimana non era stato bene, al centrocampista Nicola Rigoni e all'esterno Nicolas Pierini, ultimo arrivato in rosa. Nel Cesena ci sono tre ex rossoneri che comunque hanno lasciato a Lucca un buon ricordo e ci riferiamo a Mattia Bortolussi che arrivò nella nostra città dal San Sepolcro e per due anni fece buonissime cose in zona gol e fu anche capitano della squadra allenata da Favarin, a Giovanni Nannelli che ha vissuto anche lui due stagioni in rossonero e a Andrea Adamoli che è stato uno dei più positivi della scorsa stagione della Lucchese piuttosto sciagurata comminata con la retrocessione. Ritornare a Lucca per loro sarà sicuramente un emozione particolare perchè calcare il terreno del Porta Elisa gli darà certamente un forte emozione.

Il Cesena è una squadra piuttosto esperta con alcuni giovani di prospettiva come Mulè, Nannelli, Adamoli e Pierini solo per citarne alcuni. Mancherà il secondo portiere Elia Benedettini che è impegnato con la nazionale di San Marino nelle qualificazioni mondiali insieme all'attaccante rossonero Nicola Nanni, al suo posto andrà in panchina il giovane Fabbri. Questa è la probabile formazione del Cesena 4-4-2: 33 Nardi, 2 Candela, 15 Ciofi, 13 Mulè, 19 Adamoli, 16 Ilari, 4 Rigoni, 8 Ardizzone, 7 Zecca, 20 Bortolussi, 9 Caturano. A disposizione: 1 Fabbri, 14 Berti, 6 Brambilla, 99 Tonin, 98 Lepri, 11 Munari, 17 Nannelli, 44 Shpendi, 5 Steffe, 79 Yabre, 10 Pierini. Allenatore: William Viali