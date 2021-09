Ecco la rosa completa della Lucchese

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 31 agosto 2021, 19:02

Nell'ultimo giorno di mercato la Lucchese mette a segno un nuovo colpo e riporta al Porta Elisa una vecchia conoscenza dei tifosi, Francesco Fedato, protagonista della rinascita della Pantera nell'anno della promozione in serie D, un campionato che lo lanciò nel calcio che conta sino a arrivare alla serie A...

martedì, 31 agosto 2021, 15:30

Il giudice sportivo colpisce ancora una volta la Lucchese e in un mondo in cui tutti gli allenatori squalificati danno regolarmente indicazioni attraverso i propri collaboratori, anche ai massimi livelli ferma per una giornata Guido Pagliuca e sino al 7 settembre Stefano Fracassi

martedì, 31 agosto 2021, 13:20

La trattativa tra i rossoneri e il Gubbio sembra essere stata chiusa e Fedato tornerebbe a Lucca con la formula del prestito: arrivati a Lucca due giovani attaccanti Ruggiero e Schimmenti

lunedì, 30 agosto 2021, 19:43

Alla vigilia della chiusura del calciomercato, la Lucchese mette a segno un altro acquisto per il reparto offensivo: arriva Niccolò Belloni, le ultime tre stagioni all'Arezzo ma che vanta 100 presenze in serie B