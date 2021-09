Porta Elisa News



L'Ancona rivede la luce

giovedì, 23 settembre 2021, 08:09

di diego checchi

Dopo diversi anni la città di Ancona ritrova il calcio professionistico grazie alla fusione con il Matelica, squadra che lo scorso anno è arrivata ai quarti di finale dei playoff persi contro il Renate. Infatti la denominazione della nuova società è proprio Ancona Matelica e dal prossimo anno diventerà Ancona. Anni bui per i tifosi biancorossi che da quest’anno rivedono la luce con una squadra formata sia da giovani che da esperti. Il tecnico è il riconfermato Gianluca Colavitto (ella foto) con il tecnico in seconda Marco Noviello, con l’ex rossonero Giorgio, anch’egli abita nelle Marche ma non lavora nell’Ancona Matelica. Il modulo di questa squadra è il 4-3-3 e il bomber principale è Federico Moretti che ha avuto una carriera nei dilettanti e che proprio con il Matelica, lo scorso anno si è affacciato alla Serie C.

In quattro giornate l’attaccante ha segnato 2 reti, segno che la sua vena realizzativa è molto buono. Da parte dell’Ancona Matelica, aspettiamoci un calcio che privilegia il gioco sugli esterni e i cross dal fondo per poi andare a tirare in porta. Se andiamo a vedere la rosa di questa squadra, possiamo tranquillamente notare che molti giocatori sono dello scorso anno, ma ci sono anche delle new entry di qualità: una su tutte l’attaccante esterno Del Sole, proveniente dalla Juventus. sempre dalla società bianconera è arrivato anche l’attaccante Vrioni, mentre Papa e D’Eramo sono arrivato dopo la retrocessione del Ravenna. Che dire, insomma? Attenzione a questa squadra che è partita con l’obiettivo della salvezza ma con tanta voglia di stupire. Questa la probabile formazione.

ANCONA (4-3-3): 12 Vitali, 14 Tofanati, 25 Masetti, 6 Iotti, 3 Di Renzo, 23 D’Eramo, 27 Papa, 4 Iannoni, 9 Rolfini, 17 Moretti, 10 Sereni. A disposizione: 1 Canullo, 5 Bianconi, 33 Noce, 28 Maurizii, 8 Del Carro, 26 Ruani, 15 Sabattini, 7 Gasperi, 20 Vrioni, 18 Faggioli, 21 Del Sole, 22 Avella. Allenatore: Colavitto.