Pagliuca: "La Viterbese, avversaria ostica"

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 22 ottobre 2021, 16:02

La gara con la Viterbese, alle ore 17,30 di sabato, chiude un trittico di partite ravvicinate con la Lucchese a caccia di una nuova vittoria che la allontani dalla zona pericolosa della classifica: la probabile formazione

giovedì, 21 ottobre 2021, 19:18

I laziali salgono a Lucca con il conforto della prima vittoria in campionato, ma quella di mister Raffaele non è certo una formazione nata solo per arrivare alla salvezza. Due ex rossoneri in gialloblù: Martinelli e Calcagni

mercoledì, 20 ottobre 2021, 18:47

La squadra ha ripreso ad allenarsi dopo il pareggio di Fermo: contro i laziali non ci sarà Fedato, out per squalifica e Baldan alle prese con una piccola lesione al retto femorale. Guaio muscolare anche per Nannini che già da due partite non sta giocando e sarà possibile vederlo in...

mercoledì, 20 ottobre 2021, 08:03

Mega richiesta di risarcimento avanzata dal curatore fallimentare con l'avvio di un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori Carlo Bini, Arnaldo Moriconi, Aldo Castelli e Umberto Ottaviani depositata al Tribunale delle Imprese di Firenze