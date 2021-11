Pagliuca: "Bravi a questi ragazzi che escono dal campo avendo dato il cuore"

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 13 novembre 2021, 19:45

Il dirigente rossonero soddisfatto del pari in terra umbra: "La squadra ha tenuto bene il campo ha rischiato solo in un paio di situazioni, tenendo conto che il Gubbio è una buona squadra e con un buon attacco, forse con più convinzione negli ultimi 30 metri si poteva anche vincere"

sabato, 13 novembre 2021, 19:28

L'attaccante che era un ex si deve poco, meglio Belloni, mentre Semprini si fa male subito. Eklu Shaka ancora una volta protagonista di una prestazione di qualità e quantità, Coletta salva due situazioni difficili: le pagelle di Gazzetta

sabato, 13 novembre 2021, 16:58

Rossoneri impegnati in Umbria nell'anticipo valido per la quattordicesima di andata: Semprini infortunato quasi subito lascia il posto a Visconti. Occasione per i padroni di casa con Sainz Maza, Frigerio colpisce la traversa

venerdì, 12 novembre 2021, 17:08

La Lucchese di scena a Gubbio in una gara che si annuncia combattuta e che potrebbe regalare scenari importanti ai rossoneri: Pagliuca con il dubbio su chi schierare a centrocampo. La probabile formazione