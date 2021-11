Porta Elisa News



Pagliuca: "Il nostro obiettivo è la salvezza"

domenica, 21 novembre 2021, 20:03

Sorridente in viso ma con i piedi per terra. Guido Pagliuca non vuole assolutamente parlare di playoff: “Il nostro obiettivo deve essere solo e soltanto quello della salvezza. Tutti insieme, compresi anche i giornalisti dobbiamo capire questo, altrimenti facciamo il male della Lucchese. Siamo una squadra giovane e costruita in fretta e furia per la vicenda dei ripescaggi e vinciamo partite molto equilibrate. Non dobbiamo assolutamente perdere di vista il nostro obiettivo e dico che questa vittoria è tutto merito dei ragazzi. Voglio fare anche i complimenti al ds Deoma perché mi ha messo a disposizione un grande gruppo di ragazzi e un grande staff tecnico. Capisco che dopo anni bui, i tifosi hanno voglia di sognare ma lo ripeto ancora una volta: è giusto restare con i piedi per terra”.

Come giudica la prova di Minala?

“È partito un po’ contratto e ci ha messo a riconoscere quello che doveva fare sul campo e poi ha finito crescendo. È un giocatore che oggi ci ha dato una mano e l’ho messo perché in mezzo al campo avevamo bisogno di fisicità e sono convinto che da qui fino alla fine del campionato ci darà una grande mano. Al di là di Minala però, è la vittoria del gruppo: di Bensaja, di Gibilterra, di Babbi, ecc, ecc... La vittoria la dedico anche a chi sta giocando meno perché è frutto del lavoro che stanno facendo i ragazzi”.

Tornando alla gara, ha colpito l’equilibrio e la Lucchese e non ha fatto una piega quando il Siena ha cambiato modulo. È frutto del lavoro tecnico ma anche di un lavoro psicologico.

“L’equilibro nel calcio è fondamentale, ci fa piacere non aver subito gol e aver giocato meglio. Va sottolineato che nei primi turni abbiamo subito tanti gol su calcio da fermo, adesso anche grazie al mio staff che lavora molto sulle palle da fermo, siamo più concentrati e attenti”.

Nelle ultime sei gare la Lucchese ha la miglior difesa del campionato.

“Merito dei ragazzi che sono splendidi, andiamo avanti con umiltà. La vittoria è dedicata a Dollaro che anche oggi era presente”.