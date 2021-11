Porta Elisa News



Russo sul nuovo Porta Elisa: "Il Comune deve solo dire se lo ritiene di interesse pubblico"

giovedì, 4 novembre 2021, 23:25

Bruno Russo ha partecipato alla trasmissione Curva Ovest in onda su NoiTv ed ha parlato della vicenda stadio: "Siamo ancora in una fase preliminare dove adesso l'Amministrazione comunale deve dire soltanto se ritiene che lo stadio sia un bene d'interesse pubblico oppure no, ma non c'è motivo che debba dire il contrario. Ci vorrà magari ancora qualche settimana, ma con l'Amministrazione comunale stiamo facendo un percorso in piena sintonia. Vorrei ricordare che questo è un progetto importante per tutta la collettività e non costerà nulla alle casse dei contribuenti, quindi non resta che aspettare la risposta del Comune. Solo dopo verrà avviato l'iter per il progetto definitivo nel quale il Comune potrà chiedere delle nuove integrazioni, ma adesso l'importante è che lo stadio venga ritenuto un bene di interesse pubblico. Il Sindaco Tambellini e i suoi collaboratori vorrebbero lasciare un bel regalo a chi verrà".

Russo ha poi parlato di Minala: "Abbiamo preso questo giocatore perchè è relativamente giovane e perchè ci farà fare un bel salto di qualità a centrocampo. Lui può giocare sia da mediano basso che da mezz'ala, ma anche da mezza punta ed ha le caratteristiche che piacciono a Pagliuca. Mi auguro che se non da questa domenica potremo vederlo già in campo a Gubbio. In queste ore deve arrivare il transfert dalla Cina".