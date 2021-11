Porta Elisa News



Russo: "Bella vittoria e meritata"

domenica, 7 novembre 2021, 17:16

Bruno Russo è molto soddisfatto sia della vittoria che della prestazione della squadra contro il Montevarchi e in sala stampa torna a parlare anche della vicenda stadio: "Una bella vittoria, meritata, non abbiamo mai rischiato niente.Questi sono tre punti pesanti, presi contro una squadra che stava facendo bene. Ci aspettavamo una squadra impegnativa, aveva fatto bene soprattutto in trasferta fino ad ora, ma oggi noi siamo stati superiori in tutte le fasi. Soprattutto siamo contenti e ottimisti perché abbiamo ancora grandi margini di miglioramento, ci sono tanti giocatori che si devono ancora esprimere al meglio".

Come Dumbravanu ad esempio? Oggi ha fatto bene...

"Certo, peccato che lui e Nanni ci lasceranno la settimana prossima per impegni con le rispettive nazionali, comunque abbiamo giocatori validi per sostituirli".

Cosa è successo all'inizio partita, abbiamo visto un po' di nervosismo tra le panchine all'inizio ?

"Deoma è stato punito per una piccola protesta, penso che l'espulsione sia stata eccessiva".

Ci sono novità sullo stadio?

"Siamo sempre in attesa che il Comune manifesti il pubblico interesse per continuare con la progettazione, lo stadio è fondamentale per il nostro progetto".