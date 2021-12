Porta Elisa News



Belloni: "Voglio sbloccarmi e fare finalmente gol"

martedì, 7 dicembre 2021, 13:33

Niccolò Belloni si presenta e parla della sua esperienza a Lucca nelle vesti di ospite della trasmissione Corner Corto durante la quale tanti tifosi sono intervenuti per manifestare l'apprezzamento per le sue giocate e potenzialità. "Sono venuto a Lucca perché è la società che mi ha cercato con maggiore insistenza e avevo bisogno di rilanciarmi. Lucca è una grande piazza e non ci ho pensato due volte ad accettare. Sono arrivato qui un mese dopo che mi ero operato di pubalgia considerando che soffrivo da un anno e mezzo di questo problema ed era logico non fossi al massimo della condizione".

Come si trova con i compagni?

"Benissimo. È un gruppo fantastico che deve pensare prima alla salvezza e poi, magari, anche a qualcosa di diverso. È chiaro che un pensierino ai playoff ce lo facciamo, visto come siamo messi in classifica. Ma il nostro obiettivo primario deve essere solo quello di mantenere la categoria il prima possibile".

Nel corso della sua carriera, qual è stato il suo miglior allenatore?

"Non lo dico perché ce l'ho quest'anno, ma è veramente così. Pagliuca è un grande, ti dà tanto dentro e fuori dal campo. E prepara le partite in maniera maniacale sin dall'inizio della settimana".

Che cosa vorrebbe fare a Lucca?

"Intanto devo riuscire a sbloccarmi sotto porta e secondo me il reparto di attacco è quello dove possiamo migliorare ancora visto che concretizziamo poco le occasioni create. A livello personale mi piacerebbe aprire un ciclo qui a Lucca, anche se ho firmato soltanto per un anno. Poter continuare a giocare per anni in questa città sarebbe fantastico. Il mio sogno sarebbe quello di tornare in Serie B, chissà se proprio con la maglia della Lucchese".

Che cosa pensa dei tifosi rossoneri?

"Devo ringraziarli perché ci sostengono sia in casa che in trasferta e spero che con le nostre prestazioni positive vengano sempre di più. Lucca è una città molto importante a livello di tifoseria, un po' come lo era Arezzo dove ho vissuto anni bellissimi".