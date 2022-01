Lega Pro, rinviato tutto il turno dell'8 gennaio

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 31 dicembre 2021, 20:07

Scopriamo dalla A alla Z i temi che riguardano la Lucchese in questo anno che volge ormai al tramonto. Una lettere dell'alfabeto per spiegare un'annata iniziata male e finita meglio, un anno davvero da montagne russe ma che lascia ai rossoneri e ai suoi tifosi la speranza di un 2022...

giovedì, 30 dicembre 2021, 19:59

In consiglio comunale, su sollecitazione del consigliere di Difendere Lucca Fabio Barsanti, si torna a parlare dello stadio. L'assessore Ragghianti: "Le questioni da chiarire? Il piano economico-finanziario, la suddivisione tra gli immobili a finalità sportiva e non sportiva, la questione del titolo con cui i soggetti privati eserciteranno attività di...

giovedì, 30 dicembre 2021, 14:09

Ultima conferenza stampa dell'anno per il tecnico rossonero: "Non voglio fare nomi perché non sarebbe corretto ma la società sta lavorando su 5/6 profili per migliorare questa squadra. La quota salvezza? A 41 punti. Non ci dimentichiamo che da ora in poi inizierà un altro campionato e sarà durissima poter...

giovedì, 30 dicembre 2021, 08:14

Marco De Vito è un nuovo difensore della Flaminia, squadra di Serie D del Girone F, mentre Giovanni Sbrissa ha trovato l'accordo con l'RG Ticino. Mattia Lombardo, attualmente al Teramo, potrebbe finire al Piacenza