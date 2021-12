Porta Elisa News



Ultimo derby dell'anno con tante insidie

sabato, 18 dicembre 2021, 14:43

di diego checchi

Ultimo derby dell'anno in una trasferta insidiosa come quella di Pistoia. La Lucchese arriva a questa partita dopo aver giocato due partite e mezzo in sette giorni, visto che mercoledì scorso è stato recuperato il secondo tempo contro la Carrarese. Al di là di questo, i ragazzi di Pagliuca stanno tutti abbastanza bene ed ha recuperato anche Eklu. Da capire se il centrocampista Ghanese giocherà o andrà in panchina. Per questa gara, oltre al tecnico Pagliuca, saranno squalificati Belloni e Nannini e allora che ci sarà al loro posto? La nostra sensazione è che come terzino sinistro giocherà Visconti, ma non è da escludere anche l'impiego di Dumbravanu che è stato provato in quella posizione. Gli altri in difesa saranno i soliti, con Corsinelli a destra, Bachini e Bellich centrali. In attacco potrebbe esserci spazio per Gibilterra, con Fedato e Semprini a completare il reparto, l'altra ipotese è che uno fra Nanni e Babbi giochi insieme a Semprini e Fedato.

Passando alla linea mediana, Minala e Frigerio sono sicuri del posto, con uno tra Eklu e Picchi a giocarsi la maglia da titolare. Tra i pali, ovviamente, ci sarà Coletta. Per la Lucchese questa sarà una partita piuttosto difficile perché la Pistoiese è una squadra con l'acqua alla gol, in cerca di punti e ha cambiato da poco la guida tecnica, affidandosi a Giovanni Lopez che per tanti anni ha legato la sua storia a Lucca tra alti e bassi, dai quarti di finale play off contro il Parma all'esonero a poche giornate dalla fine nella scorsa stagione.

Questa la probabile formazione. Lucchese (4-3-1-2): 1 Coletta, 21 Corsinelli, 5 Bachini, 13 Bellich, 3 Visconti, 16 Frigerio, 58 Minala, 8 Picchi, 7 Gibilterra, 29 Fedato, 10 Semprini. A disposizione: 22 Cucchietti, 15 Yakubiv, 17 Dumbravanu, 27 Baldan, 4 Bensaja, 14 Quirini, 19 Eklu, 24 Lovisa, 26 Brandi, 9 Babbi, 18 Nanni, 20 Schimmenti. Allenatore: Carbone.