Lucchese-Ancona, il bilancio è quasi in pareggio

giovedì, 27 gennaio 2022, 08:06

di diego checchi

Andiamo alla scoperta dei precedenti fra la Lucchese e l'Ancona e vi facciamo nel dettaglio tutta la storia delle gare che si sono disputate. La prima volta nel 1939, l'ultima nel settembre del 2021 con la sconfitta per 3-1 dei rossoneri. Sono tanti e ricchi di storia i precedenti tra Ancona e Lucchese. La prima volta in assoluto nella stagione 1939/40 con l'allora Anconitana che al Dorico non riuscì ad andare oltre l'1 a 1. La gara di ritorno a Lucca si giocò il 16 giugno del 1940, dieci giorni dopo l'entrata in guerra dell'Italia e vide il successo dei toscani per 2 a 1. Le due squadre sempre in serie B si ritrovarono anche l'anno successivo con i toscani che vinsero la gara di andata giocata il 26 gennaio del 1941 per 3 a 0, per poi cedere 5 a 2 nella gara di ritorno disputata al Dorico. Dopo il conflitto stagione 1946/47 in serie B la Lucchese passò per 4 a 0 al Dorico per vincere poi anche la gara di ritorno finita 3 a 1.

Per oltre dieci anni non ci furono più incroci tra le due squadre fino ad arrivare alla stagione 1956/57.

La gara di andata giocata a Lucca il 28 gennaio del '57 finì 1 a 1 con rete di Gratton, mentre la gara di ritorno vide l'Anconitana vincere per 1 a 0. Una stagione da dimenticare per i dorici che alla fine perdettero la serie C contro il Chinotto Neri. Altro incrocio dopo due anni: il 4 ottobre del '59 la Lucchese vinse al Dorico per 3 a 1 mentre la gara di ritorno finì a reti inviolate. Negli anni '60 Ancona e Lucchese spesso hanno incrociato le armi. Il 4 dicembre del 1960 in serie C la Lucchese vinse per 1 a 0, mentre al Dorico il 9 aprile del '61 finì 1 a 1. Pareggio anche nella gara di andata giocata a Lucca il 5 gennaio del 1964 mentre al Dorico il 17 maggio finì 2 a 0 per l'Anconitana. L'anno successivo trasferta amara per i dorici sconfitti per 4 a 1 il 3 gennaio del 1965, mentre al ritorno altro 2 a 0 per i biancorossi.

Altra sfida nella stagione '69/'70. Parità a Lucca 0 a 0 11 gennaio del 1970, gara di ritorno il 31 maggio che sorrise all'Ancona per 3 a 2. A seguire Anconitana e Lucchese hanno continuato ad affrontarsi: vittoria dei toscani 3 a 0 il 25 ottobre del 1970, al dDrico 1 a 0 per i biancorossi. Nella stagione 1971/72 i toscani vinsero entrambe le sfide: al Dorico il 2 gennaio 2 a 0 di misura la gara di ritorno giocata il 28 maggio del 1972. Nella stagione 1972/1973 l'Anconitana si ritrovò a fare i conti con il terremoto. Molte gara furono giocate lontano dal Dorico come quella del 17 settembre del 1972 che a Falconara vide il successo per 2 a 1 della Lucchese, a reti bianche invece la gara di ritorno con i dorici che a fine stagione precipitarono in serie D. Altra stagione da dimenticare nel 1976/77 con l'Anconitana che scivolò di nuovo in serie D nonostante la vittoria ottenuta sia a Lucca (gol di Berardi), che in casa 2 a 0 con le reti di De Chiara e Berardi.

Passano 11 anni e il destino mette di nuovo contro queste due squadre. Il 2 novembre del 1986 a Lucca finisce 0 a 0 identico risultato nella gara di ritorno. Dalla serie C1 si passa alla serie B: 1 a 1 a Lucca il 23 settembre del 1990, 2 a 2 al Dorico il 10 febbraio del '91. Sempre in serie B 0 a 0 il 20 ottobre del '91, in casa invece Lupo e Tovalieri castigano i toscani. Ancona in gran spolvero il 9 gennaio del '94 con le reti di Caccia Agostini e Centofanti con la Lucchese che vince la gara di ritorno. Doppio pareggio 1 a 1 l'anno successivo, mentre nella stagione 1995/1996 i precedenti sorridono alla formazione toscana: 2 a 0 ad Ancona, 3 a 1 in casa. Altra amarezza nella stagione 1997/1998 con i rossoneri che passano di misura ad Ancona, mentre in Toscana finisce 1 a 1, ma a fine campionato i biancorossi scivolarono in serie C1.

A distanza di 10 anni altre sfide come quella al Del Conero il 9 settembre del 2007 2 a 0 con doppietta di Mastronunzio, 1 a 1 invece nella gara di ritorno nell'anno in cui Monaco riuscì a riportare l'Ancona in serie B. Gli ultimi precedenti: 8 dicembre del 2014 2 a 2 al Del Conero, successo dorico nella gara di ritorno per 2 a 0 giocata il 18 aprile del 2015. Nella stagione 2015/2016 con due successi dell'Ancona: 2 a 1 in Toscana 3 a 0 al Del Conero. Conti alla mano: 45 precedenti con 14 vittorie dell'Ancona, 16 pareggi e 15 successi della Lucchese.