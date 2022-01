Porta Elisa News



Mercato, Eklu nel mirino dell'Alto Adige

martedì, 4 gennaio 2022, 17:25

di diego checchi

Il mercato della Lucchese è in fermento sia in entrata che in uscita. La Lucchese in entrata sta cercando una punta over che non sarà quasi sicuramente Biasci perchè il giocatore è destinato al Palermo. E' difficile per la Lucchese arrivare anche Udoh, perchè il suo cartellino ha un costo troppo elevato mentre Infantino non rientra nei piani tecnici della società rossonera e molto probabilmente andrà in una società del girone C. Ecco quindi che Deoma dovrà cercare un altro profilo adatto alla causa rossonera.

In uscita nelle ultime ore si è fatta sempre più insistente la voce di un forte interessamento da parte del Sud Tirol per Shaka Mawuli Eklu. Dal sito specializzato Tuttomercatoweb, addirittura si dà già la trattativa per molto avanzata e secondo i bene informati sarebbe proprio così. Il Sud Tirol rileverebbe il cartellino del giocatore ghanese perchè ne ha apprezzato fortemente il valore e lo porterebbe subito alla corte di Javorcic. I tempi di questa trattativa dovrebbero essere risolti in una settimana al massimo dieci giorni anche se è chiaro che poi dovrà essere la Lucchese ad avere l'ultima parola visto che il giocatore ha ancora un anno e mezzo di contratto. La società rossonera al momento non si sbilancia, questo vuol dire che questa è una situazione tutta da seguire che potrà avere da qui a pochi giorni mille risvolti.

Il pallino del gioco in questo caso è in mano alla Lucchese e ogni decisione che prenderà lo farà in piena autonomia sapendo quali sono gli svantaggi e gli svantaggi di questa operazione. Sul valore tecnico di Shaka Mawuli Eklu nessuno discute ed è per questo che Pagliuca ne ha fatto uno dei pilastri del suo centrocampo. D'altro canto bisognerà poi capire definitivamente nei prossimi giorni quale sarà la volontà della società rossonera e del giocatore e soprattutto quanti soldi metterà sul piatto il Sud Tirol perchè una cosa è certa e cioè che la Lucchese vorrà incassare un bel pò di soldi da questa cessione. E' chiaro che una possibile partenza di Shaka Mawuli Eklu disegnerebbe tutta una nuova situazione in mezzo al campo.