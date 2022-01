Porta Elisa News



Lo sfogo Pagliuca: "Lottiamo contro tutto e tutti"

domenica, 30 gennaio 2022, 17:55

Pagliuca è soddisfatto della gara e anche di come uno degli ultimi arrivati, Collodel, ha affrontato la prima gara da titolare. Alla fine non risparmia qualche critica agli organi di informazione e a certi commenti che vengono pubblicati sui social: "Sono contento perchè si è affrontata una squadra forte e in salute. In campo ci siamo stati solo noi, abbiamo preso due gol che avete visto tutti com'è andata, sul primo c'era fallo su Coletta e il rigore di Corsinelli era quanto meno dubbio. Però i ragazzi hanno fatto bene e non gli posso dire niente, in fondo c'era anche un rigore netto su Nanni che incredibilmente non è stato dato, dopo 6 ammoniti e l'espulsione di Corsinelli. Ma in fondo come sbagliamo noi possono sbagliare anche gli arbitri".

"Mi chiedete di Fedato? Perderà 10 partite perché si è fratturato un piede ma non ci dobbiamo preoccupare, non ci dobbiamo concentrare sulle negatività, questo è un gruppo devastante sia sotto l'aspetto tecnico che sotto l'aspetto umano. E permettetemi uno sfogo: noi siamo qui a lottare contro tutto e contro tutti, oggi in 10 contro gli arbitri ma ogni giorno dobbiamo affrontare gli attacchi dei giornali e dei tifosi sui social. Sono anche stati attaccati direttamente dei giocatori e questo non è accettabile, noi abbiamo bisogno di aiuto e non di critiche da parte di chi al campo non c'è mai! Al contrario Russo, Deoma, Santoro e Vichi sono sempre con noi tutti i giorni al campo, potremo fare degli errori ma siamo sempre presenti e diamo sempre il massimo per questa maglia".