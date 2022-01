Porta Elisa News



Pagliuca studia il da farsi

venerdì, 28 gennaio 2022, 17:42

di diego checchi

La squadra rossonera si è allenata questa mattina a Porcari e solo all'ultimo sapremo se Francesco Fedato ce la farà a recuperare o meno. Il giocatore ha preso una botta ed anche nella seduta di questa mattina non si è allenato. Lo staff medico cercherà di fare di tutto per metterlo a disposizione di Pagliuca ma solo all'ultimo sapremo se il giocatore sarà disponibile o meno.

Detto questo ancora diversi dubbi per quanto riguarda la formazione soprattutto a centrocampo ed in difesa perchè in tanti giocatori stanno dimostrando di star bene e potrebbero essere anche schierati titolari. Il dubbio è: vedremo dall'inizio uno degli ultimi arrivati come Collodel? oppure verrà riconfermato lo stesso centrocampo visto ad Olbia con il giovane Brandi nella formazione titolare? E poi Visconti giocherà ancora mezzapunta o toccherà a Belloni? L'impressione è che dall'inizio scenda in campo l'ex dell'Arezzo visto che si è completamente ristabilito dopo il problema che lo aveva costretto ad andare in panchina nella trasferta di Olbia.

In attacco detto già di Belloni è probabile che vengono riconfermati Nanni e Semprini. E poi ci sarà da capire quale sarà il reparto difensivo. Sugli esterni Corsinelli e Nannini saranno confermati rispettivamente a destra ed a sinistra mentre nel ruolo di centrale a chi toccherà fra Baldan, Bellich e Bachini? Questo è un bel dilemma. Tutti e tre stanno bene e Pagliuca potrebbe decidere di far riposare l'ex della Vibonese anche in vista tra tre giorni della trasferta di Cesena. E' vero che la partita più vicini è sempre quella più importante ma è anche vero che in questo momento il trainer dovrà calibrare bene le energie. Molto probabilmente Papini e Picchi da lunedì saranno di nuovo in gruppo e questo potrebbe rappresentare delle soluzioni in più per il tecnico Pagliuca. Per la sfida contro l'Ancona-Matelica ci potrebbe essere anche la convocazione in campionato dopo un lungo stop per Zanchetta dopo che si è ristabilito dall'infortunio.